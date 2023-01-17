التعرق الشتوى في درجات الحرارة الباردة؟.. إليك ما تحتاج معرفته

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون التعرق، حتى في درجات الحرارة الباردة، مشكلة محبطة ومحرجة، لكن من المهم أن نفهم أن التعرق هو وظيفة جسدية طبيعية تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وإزالة السموم.

وفقا لموقع " onlymyhealth " يمكن أن يحدث التعرق لأسباب عديدة، بما في ذلك التوتر والقلق والحالات الطبية وبعض الأدوية.

أسباب التعرق الشتوي



إليك ما تحتاج لمعرفته حول التعرق حتى في درجات الحرارة الباردة، وما يمكنك فعله للتعامل معه.

1. فرط نشاط الغدة الدرقية



أحد أكثر أسباب التعرق شيوعًا في درجات الحرارة الباردة هو فرط نشاط الغدة الدرقية، وهي حالة تنتج فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التمثيل الغذائي ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحرارة والتعرق، تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فقدان الوزن والقلق والخفقان والرعشة، إذا كنت تشك في إصابتك بفرط نشاط الغدة الدرقية ، فمن المهم أن ترى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من أجل التشخيص والعلاج.

2. سن اليأس



يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء انقطاع الطمث أيضًا التعرق في درجات الحرارة الباردة، مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، يمكن أن تتأثر قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ظهور الهبات الساخنة والتعرق.

3. بعض الأدوية



يمكن أن تسبب بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم وأدوية السكري، التعرق كأثر جانبي، إذا كنت تتناول أي أدوية ولاحظت زيادة في التعرق، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول البدائل الممكنة.

4. التوتر والقلق



يمكن أن يتسبب التوتر والقلق أيضًا في التعرق، حتى في درجات الحرارة الباردة، يمكن أن تزيد استجابة الجسم للقتال أو الهروب من إنتاج هرمونات التوتر، والتي يمكن أن تسبب التعرق كأثر جانبي.

5. فرط التعرق الثانوي



فرط التعرق الثانوي هو حالة تسبب التعرق المفرط بسبب حالة طبية أو دواء كامن. يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الوجه وفروة الرأس وتحت الإبط، ويمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة.

العلاجات المنزلية للتعرق الشتوي



إذا كنت تعاني من التعرق حتى في درجات الحرارة الباردة ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتحكم في التعرق:

1. ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء



يمكن أن يساعد ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء في الحفاظ على جفافك وتقليل التعرق، اختر الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الرطوبة والحفاظ على برودة جسمك.

2. استخدم مضاد التعرق



يمكن أن تساعد مضادات التعرق في تقليل التعرق عن طريق سد الغدد العرقية. ابحث عن المنتجات التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم ، فهي أكثر فعالية من الأنواع الأخرى من مضادات التعرق.

3. احتفظ بمنشفة أو منديل



قد يكون التعرق محرجًا، لذلك من الجيد الاحتفاظ بمنشفة أو منديل معك لمسح العرق.

4. جرب تقنيات الاسترخاء



يمكن أن يسبب التوتر والقلق التعرق، لذا جرب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا للمساعدة في تقليل التوتر والقلق.

5. اطلب المساعدة الطبية



إذا كنت تعاني من التعرق المفرط الذي يتعارض مع أنشطتك اليومية أو جودة حياتك ، فاستشر الطبيب