التعرق المفرط.. علامة قد تظهر قبل النوبة القلبية بأشهر

كتبت فاطمة خليل

هناك عدة علامات تظهر قبل النوبة القلبية بأشهر، لكن إذا كان الشخص حريصًا على صحته ويراقب جسمه دائمًا بعناية، يمكنه الوقاية من النوبة القلبية قبل حدوثها، ومن هذه العلامات التي قد تظهر قبل أشهر من النوبة القلبية التعرق الزائد، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي تلك العلامة المبكرة التي يجب أن يعرفها الناس؟ العلامة المبكرة هي التعرق المفرط، والتعرق المفرط هنا ليس دائمًا بسبب الحرارة أو ممارسة الرياضة

غالبًا ما نخلط بين التعرق المفرط والحرارة أو ممارسة الرياضة، كما تخلط النساء الأكبر سنًا بينه وبين انقطاع الطمث لكن الحقيقة الصادمة هي أن التعرق المفرط هو أحد الأعراض الرئيسية لمشاكل القلب.

التعرق مرتبط بمشاكل القلب عندما يكون هناك تعرق مفرط دون أي تفسير آخر، يقوم الأطباء أولاً بفحص القلب وهناك علاقة وثيقة بين التعرق الغزير ومشاكل القلب. كيف يبدو التعرق بسبب النوبة القلبية؟ التعرق المفاجئ بدون أي سبب هو أول دليل على وجود خطأ ما في طريقة عمل قلبك.

التعرق دون سبب واضح قد يكون بسبب مشاكل القلب، على عكس ضيق التنفس والغثيان والتعب وألم الصدر ، والتي يمكن أن تُعزى إلى الأنفلونزا، ونوم سيء، و وجبة حارة، أو أي عدد من الأشياء الأخرى.



التعرق المفرط علامة مهملة لأمراض القلب أظهرت العديد من الدراسات أن ألم الصدر ، والذي يُعتبر غالبًا إحدى العلامات المرئية للنوبات القلبية لا يُرى إلا في حالات قليلة فقط.

وهناك العديد من علامات النوبة القلبية وتختلف العلامات المرئية بشكل كبير من شخص لآخر.

يمكن لأي شخص أن يعاني أيضًا من ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس قبل نوبة قلبية. كيف يرتبط التعرق بمشاكل القلب؟ يحدث التعرق الشديد بسبب قلة نشاط القلب أو قدرته. عندما يكون القلب غير قادر على العمل بشكل صحيح أو عندما يبطئ الجسم ، يجب أن يمارس ضغطًا إضافيًا لتسهيل تدفق الدم. هذا عندما يتعرق الشخص.

يعد التعرق مؤشرًا محتملاً على الإصابة بنوبة قلبية ، وقد حذر خبراء الصحة دائمًا الناس من ملاحظة ذلك وطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

علامات النوبة القلبية الأخرى

يمكن أيضًا تجربة واحدة أو أكثر من العلامات التالية أثناء النوبة القلبية أو قبلها:

ألم صدر

ألم في الذراع

ألم في الفك

ألم في الساقين

آلام في البطن أو عسر الهضم

غثيان

الشعور بالمرض

الشعور بالاختناق

كاحلين متورمين

التعب الشديد

عدم انتظام ضربات القلب