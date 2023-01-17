التأمينات تعلن تفاصيل صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد

كتب مدحت وهبة

تتابع اللجان المشكلة لصرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وتقوم اللجان بتيسير كافة الإجراءات، حيث أشارت إلى استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى اليوم الثلاثاء بالعملة للتيسير فى صرف المعاشات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، على أن تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، وأن الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا والحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريى- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند الرابع فإن الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا ومساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.