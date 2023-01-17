البيت الأبيض يرد على طلب الجمهوريين: لا يوجد سجل زوار خاص بمنزل بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قال البيت الأبيض إنه لا يحتفظ بسجل زوار لمقر الإقامة الخاص بالرئيس جو بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حيث اكتشف محاموه على الأقل ست وثائق سرية فى الأسابيع الماضية.

وكان النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بمجلس النواب قد قال إن لديهم الكثير من الأسئلة عن هذا الأمر، موضحا أنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن. وقال إن الهدف هو تحديد من ربما كان لديه وصول إلى المواد السرية، وكيف وصلت السجلات على هناك.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، فى بيان إنه مثل كل رئيس عبر عقود من التاريخ المعاصر، فإن مقر إقامة الرئيس شخصى، لكن قبل تولى المنصب، أعاد بايدن عادة وتقليد الاحتفاظ بسجل زائرى البيت الأبيض بما فى ذلك نشرها بشكل منتظم، وذلك بعد أن أنهت الإدارة السابقة هذا الإجراء.

وتم العثور على المجموعة الأولى من الوثائق فى الثانى من نوفمبر الماضى قبل ستة أيام فقط من الانتخابات، إلا أن البيت الأبيض لم يعلن عن العثور على هذه الوثائق فى ممتلكات لبايدن إلا بعد أن كشف عنها تحقيق لقناة CBS الأمريكية الأسبوع الماضى.

كانت صحيفة واشنطن بوست، قد قالت إن الرئيس جو بايدن الذى يواجه تحقيق "مدع خاص" بعد الكشف عن وجود وثائق سرية بحوزته بعد انتهاء فترته كنائب رئيس، أصبح بشكل مفاجئ فى مواجهة مشكلة سياسية متضخمة، والتى تهدد بتعطيل أجندته وتقليل الزخم الذى كان يأمل فى اغتنامه فى منتصف فترته الرئاسية.