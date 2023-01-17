الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع بمسجد الحسين.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

عقدت وزارة الأوقاف، منذ قليل، مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى من طريق الشاطبية، من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، حيث حضر كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمود على حسن، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمامها بالقرآن الكريم، لافتة إلى أن القراءة بدأت من قوله تعالى: "وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰ⁠جࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ" [سُورَةُ البَقَرَةِ: 234].

استحدثت وزارة الأوقاف خلال عام 2022، عدد من الأنشطة الدعوية والقرآنية فى المساجد على مستوى الجمهورية والتى لاقت ترحيبا من المصلين والحضور لهذه الأنشطة.

والأنشطة الدعوية المستحدثة هي:

1. إطلاق البرنامج التثقيفى للطفل بمشاركة أكثر من ستة آلاف مسجد بمحافظات الجمهورية.

2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.

4. إطلاق الأسبوع الثقافى بالمساجد الكبرى بمشاركة 127 مسجدًا.

5. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد فى أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

6. إطلاق مجالس الإفتاء بالمساجد بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء.

7. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

8. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

9. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

10. إطلاق المبادرات الدعوية: (نبى الهدى "صلى الله عليه وسلم" - حق الوطن - مفاتح الخير).

11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبى الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبى "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات"، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.

والأنشطة القرآنية المستحدثة هي:

استحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالي:

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.