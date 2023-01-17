وذكر مكتب خدمة الطقس في سكرامنتو، عاصمة الولاية - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية اليوم - "إذا كان عليك السفر، فاستعد لظروف السفر الخطيرة وتأخيرات قد تستمر لساعات السفر وإغلاقات الطرق". فيما صدرت تحذيرات من انهيار جليدي في المناطق الريفية الواقعة في وسط سييرا، بما في ذلك منطقة تاهو الكبرى.

وتسببت العواصف الرعدية والأعاصير في كاليفورنيا في هطول كميات قياسية من الأمطار والثلوج، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف وإغراق الطرق وسقوط الأشجار والتسبب في انهيارات أرضية، ورغم تصريحات خبراء الأرصاد بأن طقس الأمس كان ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالعواصف السابقة، إلا أن مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية لا تزال قائمة نظرا لأن الولاية باتت مشبعة للغاية من مياه الأمطار والثلوج.

وفي مقاطعة مونتيري، اجتاح نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال المسئولون أمس إن خطر الفيضان لا يزال قائما لاسيما في مقاطعة ميرسيد في الوادي الأوسط الزراعي. فيما وقع حاكم الولاية جافين نيوسوم - أمس - أمرًا تنفيذيًا لزيادة تعزيز الاستجابة الطارئة للعواصف في الولاية ومساعدة المجتمعات التي تعرضت لأضرار.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس جو بايدن إلى الساحل المركزي لولاية كاليفورنيا - بعد غد الخميس - لزيارة المناطق المنكوبة، وقال البيت الأبيض - في بيان نشره قبل ساعات - إن الرئيس سيزور المناطق المتضررة بصحبة فرق الإنقاذ ومسئولي الولاية والمسئولين المحليين ويستطلع جهود التعافي وتقييم الدعم الفيدرالي الإضافي المطلوب.