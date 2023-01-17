اعرف مخاطر أمراض العيون وطرق العلاج لو بتعانى من مرض السكرى

كتبت ميرفت رشاد

يعانى مرضى السكرى من انتشار ضعف البصر القابل للتصحيح بنسبة 60%، مقارنة بالأشخاص غير المصابين، ويمكن أن يسبب داء السكرى ضررًا للعينين يمكن أن يؤدى إلى ضعف البصر (VI) أو حتى العمى، حيث إن مرض السكرى هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى البالغين فى سن العمل، ونستعرض فى التقرير التالى عوامل الخطر وطرق العلاج وفقا لما نشره موقع healthnews.

مشاكل العين التى تصيب مرضى السكرى

مرض العين السكرى، تشمل هذه الحالات اعتلال الشبكية السكرى، ووذمة البقعة الصفراء السكرية، وإعتام عدسة العين، والزرق مفتوح الزاوية.

عوامل الخطر لمرض السكرى فى العين

شيخوخة

ارتفاع نسبة السكر فى الدم

ضغط دم مرتفع

ارتفاع مستويات الكوليسترول

التدخين

حمل

كيفية علاج مرض السكرى فى العين

الهيموجلوبين A1c والكوليسترول وإدارة ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين .

يتم حقن الأدوية المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية لمنع نمو الأوعية الدموية الهشة وإيقاف تسرب السوائل، في بعض الأحيان يمكن أن يتوقف فقدان البصر أو يتحسن.

يعالج الليزر الأوعية الدموية المتسربة والسوائل الزائدة التى تسمى الوذمة، يمكن أن يمنع هذا العلاج فقدان البصر من التفاقم لكنه لا يمكنه إعادة الرؤية المفقودة.

إزالة المياه البيضاء واستبدالها بعدسة صناعية سيؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية ، لكن الرؤية قد تعتمد على الضرر الناجم عن اعتلال الشبكية السكري أو الوذمة البقعية.

يمكن علاج الجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة تمامًا مثل أى شخص غير مصاب بالسكرى، يمكن أن يشمل ذلك قطرات العين أو الليزر أو الجراحة لخفض الضغط في العين.