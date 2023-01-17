اليوم السابع
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شعبة الأغذية: معارض أهلا رمضان تساهم فى استقرار أسعار السلع الغذائية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:45 م
شعبة الأغذية: معارض أهلا رمضان تساهم فى استقرار أسعار السلع الغذائية سلع - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، عقب الإفراج عن مستلزمات إنتاج وسلع بحوالي 8.5 مليار دولار 
 
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم أن جهود الدولة المستمرة في اعادة انضباط الاسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال  التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع باسعار مناسبة في كل المحافظات، لافتا إلي أن تبكير اقامة معارض اهلا رمضان لتقام قبل بداية الشهر الكريم بحوالي شهرين وتستمر لنهاية شهر رمضان جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الاسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وما نتج عنه من زيادة أسعار السلع، مؤكدا حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية  بنسبة خصم كبيرة، ولذلك فأن معارض اهلا رمضان خطوة ممتازة في طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة مما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات امام المواطنين بأسعار عادلة .

أسعار السلع

اهلا رمضان

معارض السلع الغذائية

معارض أهلا رمضان



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