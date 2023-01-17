االسيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل شركة صباغة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء، اليوم، ومساعدة عدد من العمال من السيطرة على حريق محدود نشب داخل شركة لصباغة الأقمشة بالمنطقة الصناعية الثالثة، نطاق قسم أول العاشر من رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد نشوب حريق محدود نشب داخل شركة لصباغة الأقمشة بالمنطقة الصناعية الثالثة، نطاق قسم أول العاشر من رمضان وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات داخل الشركة،ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، فيما تمكن عمال الشركة من اخماد الحريق قبل امتداده لباقي أنحاء الشركة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، على جثمان متسول بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز منيا القمح، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا بالعثور على جثة شاب بالقرب من كوبري أبو طبل نطاق مركز شرطة منيا القمح، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص والتحريات أن الجثمان لمتسول من مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويدعى" محمد ف ع" 25 عاما، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الجثمان خالى من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار قرارها بشأن الواقعة.

وفى سياق متصل شابان مصرعهما بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع بطريق" ديرب نجم- الزقازيق"، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق ديرب نجم- الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ملاكى ودراجة بخارية، وأسفر الحادث عن مصرع رضا س ع ع " 18 عاما مقيم منشأة صفوت، و" صلاح ع م ع " 18 عاما مقيم منشاة صهبرة، وتم نقل جثتى الشابان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قادمة من اتجاه الزقازيق ديرب نجم، حاول قائد سيارة ملاكى تخطيها وتصادف مرور دراجة بخارية قيادة شابين بين السيارتين ، قادمة من اتجاه ديرب نجم الزقازيق، مما أسفر عن وقوع الحادث و مصرع الشابان متأثران بإصابتهما، تم تم التحفظ على قائدى السيارتين النقل والملاكى، واصطحابهما إلى ديوان مركز شرطة ديرب نجم وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهالى الشابين وصرحت بالدفن وتسليم الجثتين لذويهما، عقب إنهاء الإجراءات القانونية.