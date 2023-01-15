السيطرة على حريق شقة سكنية بسبب ماس كهربائى فى المنيا دون إصابات

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بنشوب حريق هائل أعلي سطح منزل ريفي ملك هاني خليفة بقرية طهنشا غرب مركز المنيا، وتم إخماده بمعرفة الأهالي دون مصابين أو أضرار بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران بالإطار الخلفي للسيارة رقم 1395 ن ص ا، نقل، أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من كمين الصفا بمركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق قبل أن يلتهم السيارة المحملة بـ700 أسطوانة بوتاجاز، حيث تم إخماد الحريق الذي نشب بالإطار الخلفي، دون إعاقة حركة المرور بالطريق، ودون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم تغير الإطار الذي تفخم تماما، وتركيب الأطار الاحتياطي، واستأنفت السيارة النقل رحلتها بالطريق الصحراوي الشرقي في طريقها إلي مركز مغاغة بأقصي شمال محافظة المنيا، وتم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصولها.