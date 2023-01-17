إقبال من أهالى الإسكندرية على شراء احتياجاتهم من السلع بمعارض أهلا رمضان

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل معرض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضروات والفواكه والمنتجات التموينية من الزيوت والأرز.

وحرصت الشركات والبائعين المشاركين بمعرض أهلا رمضان بعرض منتجاتهم من السلع الغذائية والخضروات والفواكه والمنتجات التموينية، بسوق محطة مصر الجديد وسط المحافظة بأسعار مخفضة، تناسب مع محدودى الدخل لشراء احتياجاتهم من السلع.

يأتى افتتاح معرض أهلا رمضان فى إطار التوجيهات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء معرض "أهلا رمضان" اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023؛ في 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، وطرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه كلا من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين، بتفقد معرض اهلا رمضان والتأكد على توافر كافة السلع بأسعار تنافسية، كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المشاركة في المعرض والتي بلغت نحو 13 شركة لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأكد الشريف أن الأسعار مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيها بدلا من 16 جنيها خارج المعرض، وسعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيها بدلا من 18 جنيها، مضيفا أن زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها، كما أن كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وأشار المحافظ إلى أن اللحوم المجمدة والبلدي داخل المعرض بأسعار تنافسية، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ 160 جنيها بدلا من 220 جنيها، مضيفا أن سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيها بدلا من 96 جنيها، كما أن سعر المسلي الصناعي 700جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنيه بدلا من 50 جنيها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها، كما أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها، وأن سعر الفراخ البانيه 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى20 %، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%.