إصابة 6 أشخاص بكسور فى حادثى سير بمركزى بدر ووادى النطرون بالبحيرة

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز بدر، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم بالقرب من قرية نبيل الوقاد، وتم نقلهم إلى مستشفى بدر العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.