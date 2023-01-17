إصابة 4 فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشاه وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل وسيارة ملاكى نتج عن التصادم إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وصرح للثالث والرابع بالخروج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ربع نقل " قيادة المدعو ممدوح ا ح م 42 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة " ملاكى " قيادة المدعو علاء ع ع 25 سنة عامل ويقيم أسيوط.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية " اشتباه نزيف بالصدر والبطن وكدمات متفرقة بالجسم عبد اللاه ج ع 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز الفتح أسيوط " أشتباه نزيف بالصدر والبطن وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقل السيارة الثانية، وصلاح ا ح م - سن 30 سنة عامل شقيق قائد السيارة الأولى، وأحمد م ا ح 16 سنة عامل نجل قائد السيارة الأولى ويقيمان بذات الناحية " كدمات متفرقة بالجسم ".

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وأجريت لهم الإسعافات اللازمة وصرح للثالث والرابع بالخروج تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.