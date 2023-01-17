إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالفيوم 

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية الزاوية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق قرية الزاوية، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل باتجاه سنهور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان "الطريق الدائري _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان "ملعب المدينة الرياضية _ بدمو" شهد إصطدام طالبين ببعضهما، وإصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

فيما أصيب 7 مواطنين في حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مسشتفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق,

كان طريق طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الإقليمى اتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.