إصابة 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة مواد بترولية على طريق الخارجة أسيوط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات في حادث انقلاب شاحنة مواد بترولية ، اليوم الثلاثاء، على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 140 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة تريلا محملة بتانك معدني بطريق الخارجة - أسيوط بالكيلو 140، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات، وأدى إلى إغلاق جزء كبير من الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لفتح الطريق وسحب السيارة، وجار تحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان أصيب 3 أشخاص مساء أمس الاثنين في حادث تصادم سيارة تريلا بسيارة دبل كابينة، بالطريق السريع الواصل بين مدينة الفرافرة وأبو منقار، بالكيلو 90 بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل دوبل كابينة، وسيارة تريلا نقل ثقيل وإصابة 3 أشخاص جميعهم من محافظة الغربية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من جمال محسن عبدالعزيز 38 سنة، و هشام إبراهيم سعد 33 سنه، على عبدالله سلام 24 سنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالحادث.

كما أصيب شخص في حادث انقلاب شاحنة محمّلة بالسولار بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، بدائرة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، تبين انقلاب شاحنة محملة بالسولار بطريق الواحات البحرية – الفرافرة بالقرب من منطقة عين دلة، التابعة لمركز الفرافرة، وأسفر عن إصابة السائق ويدعى أحمد شفيق عبد العاطي، 45 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وتحرر محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.