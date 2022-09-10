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إصابة سائق ومساعده فى انقلاب شاحنة مواد بترولية فارغة بطريق الغردقة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:24 ص
إصابة سائق ومساعده فى انقلاب شاحنة مواد بترولية فارغة بطريق الغردقة انقلاب شاحنة ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب سائق شاحنة مواد بترولية، ومساعده، بطريق الغردقة - رأس غارب، إثر تعرض الشاحنة للانقلاب بعد تفريغ حمولتها، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة، تم نقل المصابين لأقرب مستشفي لتلقي العلاج .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، يفيد  بانقلاب شاحنة مواد بترولية علي جانب الطريق  وتبين أنها فارغة من المواد البترولية، وعند إخطار عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر تم الدفع بسيارات اسعاف من المتمركزة علي الطريق السريع .

وتبين فور وصول سيارات الاسعاف اصابة السائق ومساعده باصابات متفرقة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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