إخلاء سبيل أستاذة جامعية صدمت 5 طالبات وفرد أمن بجامعة الزقازيق بالخطأ بكفالة

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، إخلاء سبيل عضو هيئة تدريس بجامعة الزقازيق، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامها بإصابة 5 طالبات وفرد أمن بجامعة الزقازيق، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح؛ وذلك على خلفية تصادم سيارتها من البوابة الرئيسية للجامعة أثناء خروجها نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يدها.



وكانت جامعة الزقازيق، قد أصدرت بيانا بشأن الحادث، جاء على لسان رئيس الجامعة، الدكتور خالد الدرندلى، وتضمن البيان أنه أثناء خروج الدكتورة شيماء محمد عبد المقصود، المدرس بقسم العلوم التربوية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعه، بعد امتحانات الفترة الثانية، يوم السبت الماضى، حدث خلل فى عجلة القيادة بسيارتها الخاصة مع اختلال فى توازنها مما أدى إلى عدم قدرتها على السيطرة على فرامل السيارة التى كانت تسير بسرعة بطيئة أثناء خروجها من البوابة الرئيسية للجامعه.



وأكد البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة محمد دسوقى السيد فرج، أحد أفراد أمن البوابة، وخمس طالبات هن كلا من: ندى أشرف محمد محمد، وأمانى عبد الحكيم إبراهيم العيداروسى، ومنار خالد عبد العزيز، بالفرقة الرابعة قسم الجغرافيا بكلية الآداب، وأروى محمد محمد عسل، بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنات، وإيمان مصطفى السيد بركات بتجارة الأزهر، وجرى نقلهم للمستشفى الجامعى لتقديم لهم الخدمات الطبية العاجلة،وقام الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، زيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم بالمستشفى، وشدد على تقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لهم، كما قام القائمين بأعمال عميدى كلية الآداب والتربية الرياضية بنات بزيارة الطالبات وتعهدن بعمل لجان خاصة لهن لاستكمال امتحاناتهم أن استدعى الأمر بقائهم بالمستشفى.



ومن جانبه كلف الدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات بفحص الحالات التى ثبت أن جميعها مستقرة ولا توجد سوى بعض الكدمات والسحجات باستثناء فرد الأمن الذى يشتبه بحدوث ارتجاج فى المخ مما يستدعى بقاءه فى المستشفى لفترة تتراوح ما بين من 24 إلى 48 ساعة تحت الملاحظة،علما بأن حالته الآن مستقرة وتتحسن، وأضاف أنه سيتم فحص حالات الطالبات للمرة الثانية اليوم بواسطة أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات تمهيدا لخروجهم من المستشفى، وتم تحرير محضر برقم 748 جنح بقسم ثان الزقازيق.