إجراء 235 قسطرة طوارئ لمرضى القلب و28 ألف عملية و9000 جلسة علاج كيماوى بالغربية

الغربية عادل ضرة

كشف الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية عن قيام الفرع بتطوير المستشفيات لتطوير الخدمات العلاجية لخدمة المواطنين حيث شهدت مستشفي المجمع الطبى إضافة وتشغيل 45 سرير رعاية مركزة بمستشفى المجمع الطبي ومبرة المحلة، وتشغيل قسطرة المجمع الطبي بطنطا طوارئ لإجراء القساطر التشخيصية والعلاجية لمرضي القلب وإجراء 235 قسطرة طوارئ لمرضي القلب.

وأضاف جلال "إدخال خدمة تركيب منظم القلب المستديم peacemaker. وإدخال عمليات مفاصل الكتف وعمليات تغيير المفاصل لمرضي الهيموفيليا.

إلى جانب تشغيل عمليات قوائم الانتظار بالطاقة القصوى وإجراء ما يقرب من 28000 عملية من تاريخ بدء المبادرة.

مؤكدا علي تطوير وتشغيل معمل الهيستوباثولوجي لخدمة المترددين على الفرع وإجراء ما يقرب من 1300 فحص، وأوضح "جلال" انة تم تطوير وتشغيل وحدة الكلي الجديدة وتزويد الوحدة بعدد 10 ماكينات غسيل جديدة وإجراء ما يقرب من 7000 جلسة غسيل كلوي.

كما قام الفرع بتطوير وتشغيل وحدة العلاج الكيماوي بقوة 30 سرير وإجراء ما يقرب من 9000 جلسة علاج كيماوي لمرضي الأورام. ووحدة المناظير وتزويدها بالتجهيزات الطبية ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

وكشف جلال الي أن مستشفي مبرة المحلة شهدت تطوير وتشغيل الرعاية المركزة للأطفال بمبرة المحلة بقوة 6 أسرة، وإنشاء وحدة للرعاية المركزة لمرضى الكبد بواقع 4 أسرة.

كما تم تجهيز وتشغيل وحدة الحضانات بقوة 21 حضانة و دعم وحدة المتبسرين بتوفير 10 حضانات، و2 أجهزة إفاقة، وجهازي قياس الصفراء، و 10 أجهزة علاج بالضوء، و 10 أجهزة تنفس صناعي، و6 أجهزة ضغط المجرى الهوائي، و 20 جهاز ضخ وسحب السوائل، بالإضافة إلى حضانة متنقلة للحالات الحرجة في أماكن تواجدها.

وأشار إلى أنه تم إضافة 19 سريرا لمرضي الأقسام الداخلية. والتشغيل الفعلي لخزان الأكسجين، كما شملت التجهيزات بمستشفي مبرة طنطا تشغيل قسم الحضانات من 7 حضانات للطاقة القصوى بواقع 14 حضانة.

وتشغيل وتجهيز عيادة لجراحات الأطفال والتوسع في إجراء جراحات تخصصية وجراحات الأنف والأذن لمرضي الهيموفيليا، وإدخال خدمة الغسيل الكلوي لمرضي الأطفال وإجراء 70 جلسة غسيل كلوي للأطفال.

بالإضافة إلى إستحداث وحدة التغذية العلاجية بمستشفى مبرة طنطا.وإستحداث قسم التجميل والحروق بالمستشفى بقوة 6 أسرة، وأوضح "جلال "مدير الفرع إلى إجراء عمليات حقن العين للأطفال في إطار المبادرة الرئاسية للمسح الشامل للأطفال حديثي الولادة، وتزويد المستشفى بعدد 5 ماكينات كلي حديثة وجهاز سونار و10 أجهزة تنفس صناعى، بالإضافة إلى تشغيل الرعاية المركزة للأطفال بالطاقة القصوي وبواقع 13 سرير.