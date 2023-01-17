اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:23 م
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أهم محطة بالخط الرابع.. شاهد محطة مترو الرماية.. صور

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 م
أهم محطة بالخط الرابع.. شاهد محطة مترو الرماية.. صور محطة مترو الرماية
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، المار بشارع الهرم، حيث شهدت المحطات تقدما كبيرا فى التنفيذ، ومن بينها محطة الرماية والتى تواجه المتحف المصرى الكبير، والأهرامات. 
 
وتعتبر محطة الرماية من أهم المحطات لارتباطها بأهم المعالم السياحية فى العالم، وهى ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية.
 
يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح. 
 
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

الخط الرابع لمترو الأنفاق
الخط الرابع لمترو الأنفاق

إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق
إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق

أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق
أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق

محطة مترو الرماية
محطة مترو الرماية

 


المترو

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

النقل

وزارة النقل



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