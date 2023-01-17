أعراض احتقان الصدر عند الأطفال والعلاجات المنزلية

كتبت إيناس البنا

يعتبر احتقان الصدر حالة صحية شائعة جدًا يعاني منها معظم الأطفال، خاصة خلال الأشهر الباردة، عادة ما تكون هذه الحالة الصحية غير ضارة ، ولكنها قد تكون غير مريحة في بعض الأحيان ، مما يؤدي إلى انسداد الأنف وصخب أو التنفس السريع.

أعراض احتقان الصدر عند الأطفال



وفقا لموقع TheHealthSite يعتبر احتقان الصدر عند الأطفال شائعًا جدًا خلال فصل الشتاء، يمكن أن تترك الحالة الطفل يعاني من ألم شديد في الصدر وألم، هذا هو السبب في أنه من المهم أن يفهم الوالد علامات هذه الحالة الصحية وأن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن لمساعدة الطفل على المعاناة بشكل أقل، قد تشمل بعض الأعراض :

تنفس صاخب خاصة في الليل

السعال المستمر

سيلان الأنف في بعض الأحيان

عيون دامعة

الحمى (إذا كانت الأنفلونزا موجودة)

احيانا ألم في الحلق

علاجات منزلية بسيطة لعلاج احتقان الصدر



في الحالات العادية ، يهدأ المرض في غضون 3-4 أيام، في بعض الأحيان ، يمكن أن تصبح الأعراض شديدة ، ويطلب من الطفل تناول المضادات الحيوية، لكن هذا ليس هو الحال طوال الوقت، في بعض الأحيان ، لا تكون هناك حاجة لزيارة الطبيب وهذا هو الوقت الذي يجب فيه على الوالدين اتباع بعض العلاجات المنزلية لمساعدة الطفل على التعامل مع الأعراض. فيما يلي قائمة كاملة بالأشياء التي يجب على الوالدين القيام بها:

استمر في مراقبة درجة حرارة الطفل

لا تعطى الباراسيتامول إلا عند الإصابة بالحمى

استنشاق البخار (عن بعد لحديثي الولادة والرضع)

قم بشفط الأنف عند وجود إفرازات مرئية في فتحتي الأنف (هناك شفاطات للأنف متوفرة في السوق)

الماء الكافي أمر لا بد منه، لحديثي الولادة ، استمرى في الرضاعة الطبيعية. إذا كانت الأم مصابة بعدوى فيروسية ، يمكنها الاستمرار في الرضاعة الطبيعية .

يجب أن ترتدي قناعًا أثناء الرضاعة .

يمكنك وضع محلول ملحي للأنف، في كثير من الأحيان يكون هناك انسداد للأنف فقط (بسبب الجفاف في الهواء) ولا توجد عدوى، تعمل قطرات الأنف المالحة بشكل أفضل في مثل هذه الحالات.

يمكن أن تكون المكونات (الكافور ، المنثول ، زيت الأوكالبتوس ) مهيجة ، مما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط. نظرًا لأن الرضع والأطفال الصغار لديهم ممرات هوائية أضيق كثيرًا ، فإن هذا الإنتاج المتزايد للمخاط يمكن أن يعيق الممرات الهوائية مما يؤدي إلى المزيد من المشاكل، لذلك يجب تجنب استخدامها خاصة عند الأطفال أقل من سنتين من العمر.

أفضل طريقة أو أفضل خيار علاجي لاحتقان الصدر عند الأطفال هو:

بخاخ الأنف بالماء المالح

شفط لطيف ببصلة مطاطية (شفاطة أنف)

استنشاق البخار

مشروبات دافئة

الحفاظ على الترطيب

في حالة وجود أي صعوبة في التنفس ، يجب على الوالد الذهاب فورًا إلى أقرب مستشفى طوارئ دون أي تأخير.