5 فوائد مدهشة لـ أوراق الكاري.. تمنع احتقان الصدر وطاردة للبلغم

كتبت ميرفت رشاد

العديد من المكونات التى تحتوي على التوابل التقليدية لها مجموعة من الفوائد الصحية، وأحد هذه أوراق الكاري ، حيث إنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية، وشاركت أخصائية التغذية Pooja Makhija ببعض الفوائد الصحية البارزة لأوراق الكاري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري قالت أخصائية التغذية الهندية، إن أوراق الكاري، موطنها الأصلي الهند، حيث تستخدم في الطهي والخصائص الطبية، موضحة أن أوراق الكاري لها خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومضادة للالتهابات، وطاردة للبلغم تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي، فهي تساعد على تفكيك المخاط وتخليصه من الممرات الأنفية وكذلك منع احتقان الصدر.

وأضافت أن أوراق الكاري مصدر غني بفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ب 2 وفيتامين هـ والكالسيوم والحديد، فهي تساعد في علاج الإسهال والسكري وغثيان الصباح عن طريق إضافة أوراق الكاري إلى وجباتك، فإن الزيوت الأساسية وفيتامين (أ) هما السبب الأساسي في ملاءمته للحلق الملتهب والجلد الجاف الذي يحدث أثناء هذا الطقس.

فيما يلي بعض الفوائد الأخرى لأوراق الكاري

1-استعادة الدهون الصحية

2- تعزيز ملف الدهون الصحي

3- تحسين صحة الجلد والعين والشعر

4- استقرار مستويات السكر

5- مساعدة التئام الجروح

تقترح أخصائية التغذية، بوضع غصين كامل مغسول بشكل جيد في كوب من عصير الخضار يوميًا، هذه هي الطريقة التي يمكنك بها مساعدة نفسك على التنفس بشكل أفضل والشعور بالتحسن ومحاربة الشتاء بقوة، وأضافت ابدأ في تناول 10-15 ورقة من الأوراق حوالي 4-5 مرات في الأسبوع ، الآن بعد أن تعرفت على مزايا إضافة أوراق الكاري إلى نظامك الغذائي.