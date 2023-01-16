CNN: شتاء أوروبا الدافئ يحرم بوتين من استغلال كارت "الغاز" فى الضغط على القارة

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الشتاء الدافئ فى أوروبا هذا العام قد حرم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من استغلال كارت الغاز فى الضغط على القارة العجوز، التي فرضت على مدار العام الماضى عقوبات على موسكو بسبب حربها فى أوكرانيا.

وذكرت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن التهديد بقطع إمدادات الغاز الروسى عن الدول الأوروبية، والتي تعتمد أغلبها عليه منذ سنوات لتدفئة منازلها وتشغيل مصانعها، كان كارت ضغط يمكن أن يستخدمه بوتين إذا استمرت الحرب التي بدأت فى فبراير الماضى حتى نهاية الشتاء.

ونقل التقرير عن كير جيلس، الباحث البارز فى معهد شاتام هاوس البريطاني، إن روسيا سعت لاستغلال الشتاء لاستعرض قوة أحد الأدوات الأخرى الموجودة بحوزتها وهو سلاح الطاقة، وكانت روسيا تعتمد على حدوث تجمد خلال فصل الشتاء يقنع شعوبها بأن دعم أوكرانيا لا يستحق الألم الذى يتحملونه.

لكن وسط وغرب أوروبا تمتعوا بشتاء أكثر دفئا من المتوقع، وهو ما أدى إلى تراجع فى استهلاك الغاز، مما حرم بوتين من أحد أهم كروت المساومة لديه.

ومع الدخول فى العام الجديد، أصبح لدى الحكومات الأوروبية فرصة الآن لخفض الاعتماد على الغاز الروسى قبل أن يأتى شتاء آخر. والقيام بهذا قد يكون له دور هام فى الحفاظ على جبهة الغرب موحدة فى الوقت الذى لا تزال فيه الحرب مستمرة.

وقال آدم بيل، مسئول الطاقة السابق بالحكومة البريطانية، إن الشتاء الدافئ قد منح أوروبا عاما. فلو كان الطقس أكثر برودة فى ديسمبر ويناير، لالتهم حصة كبيرة من مخزون أوروبا من الغاز. لكنه حذر من مخزون الغاز غير كاف، وأن هناك حاجة لمزيد من العمل الذى يجب أن يتم إنجازه بكفاءة. فالمنازل والشركات بحاجة إلى مبان تستهلك طاقة أقل من خلال المواد العازلة.

ويتهم المنتقدون الحكومات الأوروبية بالتركيز أكثر من اللازم على التحكم على سعر الغاز الفوري، بدلا من الاستثمار فى إجراءات على المدى الأطول مثل الكفاءة والطاقة المتجددة.