ABC News: العثور على وثائق فى منزل بايدن كان "نقطة تحول" لتعيين مدع خاص

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت قناة ABC News الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن اكتشاف وثائق سرية فى منزل الرئيس جو بايدن فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، كان بمثابة نقطة التحول التى أدت إلى تعيين مدعى خاص للتحقيق فى الأمر.

وأوضحت المصادر، أنه عند تلك اللحظة، أصبح شبه مؤكد لدى المحققين، أنه سيتم على الأرجح تعيين مدعى خاص للنظر فيما إذا كان بايدن قد احتفظ بوثائق حساسة عن الفترة التي قضاها نائبا للرئيس.

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند قد أعلن يوم الخميس الماضى عن تعيين المدعى الخاص روبرت هور واستشهد بتوصية من المدعى الأمريكى للمقاطعة الشمالية لولاية إيلينوى جون لاسك، الذى كان ينظر في الأمر.

وفى حين أنه يظل غير واضحا ما إذا كان بايدن لعب أي دور في وجود الوثائق السرية في منزله، أو ما إذا كان مدركا بشكل شخصى أنها موجودة، فإن المصادر قالت إن وجودها يعنى ضرورة إجراء تحقيق أكبر.

وأوضح التقرير أنه ليس غير معتادا أن يأخذ الرؤساء مواد سرية خارج البيت الأبيض أثناء وجودهم في المنصب. إلا أن السجلات التي تم العثور عليها تعود للفترة التي قضاها بايدن نائبا للرئيس والتي انتهت في 2017.

وأشار أحد المصادر إلى إمكانية تفسير العثور على وثائق سرية عن فترة بايدن كنائب رئيس في مكتبه القدي في مركز بين بايدن بواشنطن. إلا أن العثور على وثائق إضافية في مقر إقامته أثار احتمال أن يكون هناك قدرا من التورط أو الاهتمام الشخصى في وجودها هناك.

ويجرى الآن دراسة كافة الوثائق، بما في ذلك تلك التي تم العثور عليها في مركز بين بايدن من أجل تقييم الضرر، كما سيتم مراجعة مكثفة للوثائق التي عثر عليها في منزل بايدن في ديلاوير لو تبين أن الرئيس ربما كان قادرا لاستخدامها بتحقيق مكاسب شخصية أو مالية أو غير ذلك.