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1.5 مليار دولار صادرات مصر من الذهب فى 11 شهرا خلال 2022

الإثنين، 16 يناير 2023 01:34 م
1.5 مليار دولار صادرات مصر من الذهب فى 11 شهرا خلال 2022 ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنسبة 46% خلال الـ11 شهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,529 مليار دولار فى مقابل 1,044 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح المجلس التصديرى لمواد البناء، أن مصر صدرت ذهب وحلى وأحجار كريمة ل 43 دولة خلال أول 11 شهر من العام الماضي، واستحوذت الإمارات على 52,3% من إجمالى صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بقيمة 800 مليون دولار فى مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%.

وسيطرت كندا على 47,5% من صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة، بقيمة 726 مليون دولار فى مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%، وزادت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2022” فى مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

 

 

 

 


صادرات الذهب

صادرات مصر من الذهب

الصادرات المصرية

صادرات 2022

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