ولادة مفاجئة في سيارة إسعاف بالفيوم.. وتسمية المولود على اسم "المسعف"

كتب وليد عبد السلام

استقبلت هيئة الإسعاف فى سياراتها المتمركزة على الطرق والمحاور أول مولود تمت ولادته فى السيارات الخاصة بها فى عام 2023 . وقالت هيئة الإسعاف: "احتلت حالات الولادة المفاجئة بسيارات الإسعاف مرتبة متقدمة من حيث المهارة والأمان للمولود وأمه". وتابعت: "تمكنت أحد أطقمنا الإسعافية بمحافظة الفيوم من إنقاذ سيدة داهمتها آلام الولادة بشكل مفاجئ أثناء الشروع فى نقلها للمستشفي، وهو الأمر الذى دفع المسعف لتوجيه الأم ومساعدتها حتى تمكنت من وضع مولودها بسلام، وفور الاطمئنان على سلامة الأم والطفل استكمل طاقمنا الإسعافى رحلته صوب مستشفى إبشواى المركزي. واستكملت : وفى لفتة تعكس مقدار العرفان والتقدير أطلق والد الطفل اسم "مجدي" على المولود تيمناً بأسم المسعف" مجدى محمد مكاوى " بطل الواقعة وتعد تلك الحالة هى الأولى التى يشهدها اسطول هيئة الإسعاف المصرية فى مطلع عام 2023 .

ودفع تكرار حالات الولادة الطارئة التي يشهدها اسطولنا الإسعافي رئاسة هيئة الإسعاف المصرية لإدارج كيفية التعامل مع حالات الولادة ضمن البرامج التدريبية للأطقم الإسعافية بكافة المحافظات.

وفي ذات السياق أثنى الدكتور محمد جاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية على ما ابداه كلاً من مساعد أخصائي خدمات إسعافية مجدي محمد مكاوي، وزميله فني قيادة مركبة إسعافية بكري عبدالعظيم إسماعيل من مهارة وحرفية مهنية وتحليهم بضبط النفس في مثل ذلك الموقف.

وأكد أن تكرار ذلك المشهد مؤخراً في عدد من القري والمراكز الريفية على يد اسطولنا الإسعافي إنما يأتي إنعكاساً لمقدار التطوير الذي طال المنظومة الإسعافية بفضل برامج التنمية التي تتبناها الدولة المصرية والتي وضعت قرى وريف في صدارة إهتمامتها