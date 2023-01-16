ولادة مفاجئة في سيارة إسعاف بالفيوم.. وتسمية المولود على اسم "المسعف"

استقبلت هيئة الإسعاف فى سياراتها المتمركزة على الطرق والمحاور أول مولود تمت ولادته فى السيارات الخاصة بها فى عام 2023 .
وقالت هيئة الإسعاف: "احتلت حالات الولادة المفاجئة بسيارات الإسعاف مرتبة متقدمة من حيث المهارة والأمان للمولود وأمه".
وتابعت: "تمكنت أحد أطقمنا الإسعافية بمحافظة الفيوم من إنقاذ سيدة داهمتها آلام الولادة بشكل مفاجئ أثناء الشروع فى نقلها للمستشفي، وهو الأمر الذى دفع المسعف لتوجيه الأم ومساعدتها حتى تمكنت من وضع مولودها بسلام، وفور الاطمئنان على سلامة الأم والطفل استكمل طاقمنا الإسعافى رحلته صوب مستشفى إبشواى المركزي.
واستكملت : وفى لفتة تعكس مقدار العرفان والتقدير أطلق والد الطفل اسم "مجدي" على المولود تيمناً بأسم المسعف" مجدى محمد مكاوى " بطل الواقعة وتعد تلك الحالة هى الأولى التى يشهدها اسطول هيئة الإسعاف المصرية فى مطلع عام 2023 .
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