وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات القمح بقرى المحافظة 

دمياط - هيثم مراد

قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت عددا من قري المحافظة، وذلك لمتابعة زراعات القمح داخل المحافظة، إضافة إلى تفقد التزام المزارعين بتطبيق أساليب الزراعة الحديثة.

وتضمنت جولة وكيل زراعة دمياط بحث تأثير التغيرات التى طرائف فى حالة الطقس خلال الأيام الماضية على زراعات القمح، فضلا عن متابعة تنفيذ برنامج المديرية بشأن توعية المزارعين لأساليب الزراعة الحديثة والرى أيضا.

كما تفقد عددا من الحاصلات الزراعية، كذلك توفير الأسمدة داخل الجمعيات ومستلزمات الزراعة.

وشدد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على أهمية تنفيذ خطة المديرية بشأن توعية المزارعين، موضحا أن هناك حملات ميدانية بشكل مستمر لاستهداف القرى وعقد نزوات التوعية اللازمة لهم حول تطبيق أساليب الزراعة والري الحديث.

وأشار وكيل زراعة دمياط إلي أهمية مشروعات حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف أزمات الري التي كانت عائقا أمام المزراعين قبلا، موضحا أن مشروعات تبطين الترع كان محورا جيداً لتطوير الزراعات بأرض المحافظة، الأمر الذي ساهم في تطوير إنتاجية الفدان خلال العام الماضي، ومن المقرر أن ترتفع إنتاجية الفدان ي ضوء تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة وكذلك تلافي مشكلات الري بفضل مشروعات تبطين الترع.

وأضاف أن المديرية تسعي من خلال " كارت الفلاح" تقديم خدمات متميزة للمزارعين بشكل يسير، مشددا ضرورة التنسيق بين الجمعيات الزراعية والمزارعين بنطاق المحافظة في هذا الشأن من أجل ضمان خدمات متميزة في مجال الزراعة.

وأوضح أن محافظة دمياط تشهد تطورا كبيرا في مجال زراعات القمح، مشيرا إلي أن توريد القمح العام الماضي من دمياط اعطي مؤشرا إيجابيا .