وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية

دمياط معتز الشربينى

عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اليوم الإثنين، اجتماعا مع رؤساء لجان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/2023.

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.

موجها، رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه "عبد الرؤوف" رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

و أكد "وكيل الوزارة" ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام بتوزيع عدد ٢٠ طالب بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

كما وجه "وكيل الوزارة" رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومى مع اختيار غرفة خاصة للكنترول ، وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب بالإضافة إلي عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.

حضر الاجتماع كل من عبد العليم جمعة وكيل المديرية، والسادة مديري الإدارات التعليمية ومحمد الشامي رئيس لجنة الإدارة، وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ، ويوسف التفاني مسئول المطبعة السرية ومحمد ربيع ومسؤول الأمن بمديرية التربية والتعليم.