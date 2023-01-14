وكيل تعليم دميـاط يتفقد امتحان أولى ثانوى ويطمئن على الطلاب.. صور

دمياط معتز الشربينى

تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بنات بإدارة دمياط الجديدة.

وتحاور "عبد الرؤوف" مع الطالبات للاطمئنان على راحتهم وهل يوجد معوقات واستفسر عن مستوى الامتحان واستلام ورقة المفاهيم وقد تمكن جميع الطلاب من الامتحان الإلكتروني" التابلت"، وتم الدخول على منصة الامتحانات بسهولة ويسر.

وطمأن وكيل الوزارة الطلاب، موضحا أن هناك مساحة من الوقت لأداء الطلاب للامتحان، مشيدا بالتجربة الإلكترونية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تدعم التجربة وتعمل على تسجيل جميع العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم منصة الامتحان.

يأتى فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية.

وخلال متابعته، اطمأن "وكيل التعليم" على توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات، والتزام الجميع بكافة القوانين المنظمة بهذا الشأن.

موجها جميع لجان المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

أعلن الدكتور على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وموجهى عموم المواد.

وحقق المركز الأول على مستوى المحافظة، مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية، بينما جاء بالمركز الثانى مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية فى المسابقة المقامة بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة واتحاد طلاب الجمهورية.