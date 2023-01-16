وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات المرحلة الثانوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل بمدارس الأقصر، فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الثانوية، حيث تفقد صباح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، وذلك ضمن جولاته لمتابعة سير الامتحانات.

ويقول الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه أدى الامتحانات اليوم 5005 طلاب بمختلف الإدارات التعليمية من خلال 44 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة بحضور يمثل 99.7%، وحث الطلاب على الموازنة بين التزام الهدوء النفسي وبين الإدارة الجيدة للوقت خلال وقت الإمتحانات، كما بثاً الطمأنينة في قلوب الطلاب خلال جولاته،

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، للطلبة خلال آداء الإمتحانات أن الجميع بالمديرية من مديري الإدارات وجميع العاملين بالمدارس يعملون لأجلهم ويتمنون التوفيق لكل الطلبة، كما أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر قد شكلت غرفة عمليات مركزية، وكذلك غرف عمليات بجميع الإدارة التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات.

كان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قد تفقد السبت الماضي، مدرستي خالد بن الوليد الثانوية بإدارة الأقصر، والشهيد سيد زكريا الثانوية بإدارة البياضية، للاطمئنان على سير عملية الإمتحانات بها مع إنطلاق إمتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك ضمن جولاته للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وشدد الدكتور صبرى خالد خلال زيارته للمدارس، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.