الرئيسية حوادث وفاة اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق الإثنين، 16 يناير 2023 06:53 م اللواء الراحل كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء توفي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاسبق، حيث شغل منصب وزير الداخلية للفترة منذ 6 مارس 2011م حتى 7 ديسمبر 2011م. وآخر منصب شغله اللواء عيسوي قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان محافظا للمنيا. اللواء منصور عيسوي وفاه وزير الداخليه الاسبق اخبار مصريه الموضوعات المتعلقة وفاة اللواء ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 الأحد، 04 ديسمبر 2022 08:58 ص الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة اللواء إبراهيم عبد الرؤوف الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:32 م وفاة اللواء عبد السلام المحجوب.. و"اليوم السابع" ينعيه في كاريكاتير الثلاثاء، 01 فبراير 2022 07:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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