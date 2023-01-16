اليوم السابع
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وفاة اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق

الإثنين، 16 يناير 2023 06:53 م
وفاة اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق اللواء الراحل
كتب محمود عبد الراضي

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توفي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاسبق، حيث شغل منصب وزير الداخلية  للفترة منذ 6 مارس 2011م حتى 7 ديسمبر 2011م.
وآخر منصب شغله اللواء عيسوي قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان محافظا للمنيا.
 

اللواء منصور عيسوي

وفاه وزير الداخليه الاسبق

اخبار مصريه



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