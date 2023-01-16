وظائف خالية للشباب فى الإسكندرية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كتبت – مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص، بمزايا تأمين صحى واجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يناير 2023 الجارى، مشيرة إلى أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى مقر الوزارة بـ3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظتي الإسكندرية وأسيوط

1- فرص عمل في إحدى شركات القطاع الخاص في الإسكندرية

- الوظائف المطلوبة

أ- 100 ضابط أمن

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن: 18 : 48 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى المدارس في الإسكندرية

- الوظائف المطلوبة

أ- 10 سائق

ب- 10 عامل نظافة – محو أمية – من الجنسين

- الشروط

أ- مؤهل متوسط – محو أمية

ب- السن 23 : 40 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل بإحدى الشركات في شارع الثورة بأسيوط

- الوظائف المطلوبة

أ- 2 أخصائي تمويل – إناث

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 25 : 45 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

4- فرص عمل بإحدى مؤسسات التمويل في سملوط بأسيوط

- الوظائف المطلوبة

أ- 20 منسقة ميدانية

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 18 : 35 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

ومن جانبه، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.