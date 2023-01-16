وزير الخارجية يؤكد لوزير دنماركى أهمية توفير التمويل لصندوق المناخ الأخضر

كتب: أحمد جمعة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر COP27، اليوم الاثنين، دان يورجنسن الوزير الدنماركي للتعاون التنموي والسياسات المناخية، وذلك على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لإسهام الدنمارك البناء في تعزيز العمل المناخي، وهو ما تجلى في استضافتها للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ في مايو من العام الماضي، بجانب اضطلاع الوزير الدنماركي بمهام تسيير المفاوضات حول قضايا تخفيف تداعيات تغير المناخ خلال أعمال مؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف أن وزير الخارجية حرص على التنويه بما تضمنته مخرجات مؤتمر شرم الشيخ حول تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، وخاصةً إطلاق برنامج عمل التخفيف وتأكيد نداء مؤتمر جلاسجو لخفض الدعم الموجه للوقود الأحفوري، والدعوة للمرة الأولى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معرباً عن ثقته في مواصلة الدنمارك لدورها البناء فى دعم عمل المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى أكد خلال اللقاء علي دور مؤسسات التمويل الدولية في حشد تمويل عمل المناخ، بما في ذلك توفير التمويل لصندوق المناخ الأخضر Green Climate Fund، وتحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، منوهاً بالخبرات الدنماركية الكبيرة في مجال توليد طاقة الرياح.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى إشادة الوزير الدنماركي بما تحقق خلال مؤتمر شرم الشيخ من نجاحات في العديد من جوانب عمل المناخ الدولي، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ خلال العام الجاري وصولاً إلى انعقاد مؤتمر COP28 بدبي في نهاية العام.