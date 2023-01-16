وحدة السكان بالمنيا تنظم قافلة لرفع الوعي بالقضية السكانية في أبو قرقاص

المنيا – حسن عبد الغفار

في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة، ضمن مبادرة "تحدث معه"، لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوي وداعم للأسرة المصرية، نظمت وحدة السكان بالمحافظة، قافلة سكانية بقرية أبيوها، بمركز أبوقرقاص ، لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية والتي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الأسرة.

شملت فعاليات القافلة، تنظيم ندوة بعنوان "التفاهم الأسري وأثره على تنمية الاسرة واتخاذ القرارات"، وذلك بديوان المجلس المحلي لقرية أبيوها، بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور رضا فاروق مدير عام وحدة السكان بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ادارة تنظيم الأسرة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية القوى العاملة وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية الأوقاف ومطرانية ابو قرقاص والمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم ووحدة تكافؤ الفرص.

من جانبه أوضح مدير عام وحدة السكان بالمحافظة، أنه تم خلال القافلة تناول العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ومنها، (أهمية الحوار والتفاهم والمشاركة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، وضرورة تعليم البنات، وعدم تزويجهن في سن مبكرة، و قضية ختان الاناث، والاهتمام بصحة الزوجة، و قضية تنظيم الأسرة)، إلى جانب الحديث عن تعاليم الأديان فيما يخص تلك القضايا، مشيراً الى أن القافلة تناولت عدة خدمات، منها، (خدمة الإقراض وإقامة المشاريع الصغيرة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخدمة التدريب والتأهيل المهني علي الخياطة وصيانة الاجهزة المنزلية والكهرباء، من خلال السيارة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لمديرية القوى العاملة)، وقامت هيئة تعليم الكبار بفتح فصول لمحو الأمية بالقرية، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات الحضور بالندوة وبلغ عدد متلقي وسائل الحماية من عيادة تنظيم الأسرة المتنقلة 30 سيدة ، كما تم عرض مسرحية بعنوان "زواج الأطفال" من خلال مجموعة من الأطفال بالتربية والتعليم.