تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة بمركزي ديرمواس والعدوة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، ومتابعة المخابز البلدية ومدى مطابقة الخبز للمواصفات.
من جانبه أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة منها، 5 محاضر لمحال تجارية، و12 محضر، لمخابز بلدية تنوعت ما بين، (نقص وزن، ومواصفات، وعدم اعلان، ونظافة، وعدم اعطاء بون)، مشيراً الى أنه تم المرور على منافذ ومخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتأكد من توافر السلع والاطمئنان على وجود مخزون سلعي ضخم وايضا تم المراجعة لصرف الحصص والمراجعة الدفترية لمخزون السلع التموينية، والتأكد من الوزن القانوني للسلع وصلاحيتها.
وفي السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة تموينية على المحلات والأسواق بقرية عطف حيدر، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة منها، 5 محاضر لمحال تجارية، و12 محضر، لمخابز بلدية تنوعت ما بين، (نقص وزن، ومواصفات، وعدم اعلان، ونظافة، وعدم اعطاء بون)، مشيراً الى أنه تم المرور على منافذ ومخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، للتأكد من توافر السلع والاطمئنان على وجود مخزون سلعي ضخم وايضا تم المراجعة لصرف الحصص والمراجعة الدفترية لمخزون السلع التموينية، والتأكد من الوزن القانوني للسلع وصلاحيتها.
وفي السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة تموينية على المحلات والأسواق بقرية عطف حيدر، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة (7)
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