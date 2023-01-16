هل تسد أذنيك في الشتاء؟.. تعرف على الأسباب والنصائح للتخفيف من ذلك

كتبت إيناس البنا

انسداد الأذن في الشتاء هي حالة شائعة يواجهها معظمنا بسبب نزلات البرد والسعال المتكررة عند الإصابة بمرض فيروسى يصيب الأنف والحنجرة. بعيدا عن الآذان المسدودة، قد تعاني أيضًا من سيلان الأنف، وازدحام، اكتظاظ، احتقان، إلى جانب الحمى وأوجاع الجسم.

وفقا لموقع " healthline"، يقول الأطباء أنه أثناء درجات الحرارة المنخفضة، عندما تصاب بالأنفلونزا، يمكن أن تسبب ألمًا خفيفًا في الأذن وحولها بسبب الالتهاب.

عندما تصاب بنزلة برد، قد يكون سبب وجع الأذن هو أي من الأسباب التالية:

الازدحام

وفقًا لخبراء الأذن والأنف والحنجرة ، يربط أنبوب استاكيوس في أذنيك أذنك الوسطى بأعلى الحلق والجزء الخلفي من الأنف. لذلك ، عندما يكون لديك احتقان ونزلة برد ، يبدأ المخاط في الأنف بالتراكم في قناة استاكيوس ، مما يسدها ويسبب الألم وعدم الراحة. قد تشعر أيضًا بأن أذنك "مسدودة" أو ممتلئة.

يعتبر الازدحام مشكلة شائعة في فصل الشتاء في الغالب ويزول من تلقاء نفسه، ومع ذلك ، إذا تفاقم ، يمكن أن يسبب الازدحام التهابات أيضًا.

عدوى في الأذن الوسطى



تعد العدوى في الأذن الوسطى ، والمعروفة باسم التهاب الأذن الوسطى المعدية ، من المضاعفات الأخرى التي تحدث بسبب نزلات البرد والإنفلونزا. يحدث ذلك عندما تدخل فيروسات في أنفك وحلقك إلى أذنك عبر قناة استاكيوس.

يؤدي تراكم الفيروس إلى الإصابة بالعدوى مما يؤدي إلى التورم والاحمرار وانغلاق الأذنين مما يؤدي إلى صعوبة السمع والإفرازات والحمى.

التهاب الجيوب الأنفية



الجيوب الأنفية هي فراغات مملوءة بالهواء في الرأس تقع خلف الجبهة من الأنف والعظام والخدين والعينين، لا تحتوي الجيوب الأنفية الصحية على أي بكتيريا ، ولكن عندما تصاب بنزلة برد أو إنفلونزا ، يتم سد فتحات الجيوب الأنفية مما يسبب مشاكل في السمع.

يقول الأطباء بسبب التهاب الجيوب الأنفية ، المعروف أيضًا باسم التهاب الجيوب الأنفية، قد تعاني من ضغط كبير في الأذن ، مما يسبب الألم أيضًا. كما يؤدي إلى الصداع وآلام الأسنان والسعال وفقدان الرائحة ورائحة الفم الكريهة والحمى.

طرق طبيعية لتخفيف انسداد الأذنين



تتضمن بعض الطرق الطبيعية والسهلة للمساعدة في فتح أذنيك المسدودة ما يلي:

انفخ في أنفك



للمساعدة في فصل أذنيك ، يمكنك محاولة فتحهما بسد أنفك والنفخ مع إبقاء فمك مغلقًا. إنها واحدة من أسهل الطرق المؤكدة للمساعدة في الشعور بالراحة.

رذاذ الأنف



يمكن أن تكون بخاخات الأنف ومزيلات الاحتقان الفموية مفيدة بشكل خاص عند الطيران أو إذا كنت تعاني من احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية. تتوفر بسهولة في السوق ، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية كعلاج وقائي.

البخارأو الضغط الدافئ



هذه واحدة من أكثر الطرق المريحة لفتح الأذنين المسدودة. جرب وضع كمادة دافئة على أذنك واستحم بماء دافئ ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في دخول قناة الأذن بالبخار. فقط تأكد من البقاء لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل.