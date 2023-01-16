نيبال: الأمل بالعثور على ناجين فى حادث تحطم الطائرة "معدوم"

أ.ش.أ

قال مسؤول محلي رفيع المستوى الاثنين، إن الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة كانت تقل 72 شخصاً في نيبال "معدوم".

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضح تيك باهادور ك.س. مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة الأحد: "عثرنا حتى الآن على 68 جثة ونبحث عن 4 جثث اخرى (..) نصلي لحدوث معجزة. لكن الأمل بالعثور على أحياء معدوم".

ةكانت قد أعلنت الحكومة النيبالية، الحداد الوطني، اليوم الإثنين، حزنا على ضحايا الطائرة المنكوبة التي قُتل فيها 67 شخصاً، في أسوأ كارثة جوية يشهدها هذا البلد الواقع في جبال الهيمالايا خلال ثلاثة عقود.

وأكد الجيش ذلك جزئياً، إذ أفاد متحدث باسمه بأنّه تمّ انتشال 29 جثة وبأنّه لا يزال هناك 33 جثّة أخرى في مكان تحطّم الطائرة.