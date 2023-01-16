نقابة الأطباء: اتحاد المهن الطبية يبحث زيادة المعاشات لـ1500 جنيه غدا

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه غد الثلاثاء يبحث زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية التي يصدرها الاتحاد كل ثلاثة شهور بواقع ألف جنيه شهرياً.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية أنه بناء على توافق مجلس نقابة الأطباء تقدم بطلب إلى مجلس اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وأضاف القاضي أن موارد صندوق المعاشات تتمثل في الأساس من حصيلة الدمغة الطبية وعائد استثمار الأموال إضافة إلى المورد الأقل وهو نسبة من اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة.

وأكد أنه في حالة موافقة مجلس الاتحاد على زيادة المعاش فإن ذلك سيتطلب جهداً مضاعفا لتعظيم موارد الصندوق من تحصيل الدمغة الطبية والديون لدى النقابات الأربعة في ظل الإلتزام بقرار الجمعية العمومية لأعضاء نقابات المهن الطبية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي قررت اقتصار الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي وعدم الدخول في استثمارات خلاف ذلك.