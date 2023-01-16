اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة الأطباء: اتحاد المهن الطبية يبحث زيادة المعاشات لـ1500 جنيه غدا

الإثنين، 16 يناير 2023 08:50 م
نقابة الأطباء: اتحاد المهن الطبية يبحث زيادة المعاشات لـ1500 جنيه غدا النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النقابة العامة للأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماعه غد الثلاثاء يبحث زيادة معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية التي يصدرها الاتحاد كل ثلاثة شهور بواقع ألف جنيه شهرياً.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية أنه بناء على توافق مجلس نقابة الأطباء تقدم بطلب إلى مجلس اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاش للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة إلى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.

وأضاف القاضي أن موارد صندوق المعاشات تتمثل في الأساس من حصيلة الدمغة الطبية وعائد استثمار الأموال إضافة إلى المورد الأقل وهو نسبة من اشتراكات أعضاء النقابات الأربعة.

وأكد أنه في حالة موافقة مجلس الاتحاد على زيادة المعاش فإن ذلك سيتطلب جهداً مضاعفا لتعظيم موارد الصندوق من تحصيل الدمغة الطبية والديون لدى النقابات الأربعة في ظل الإلتزام بقرار الجمعية العمومية لأعضاء نقابات المهن الطبية المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي قررت اقتصار الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي وعدم الدخول في استثمارات خلاف ذلك.


اتحاد المهن الطبية

معاشات الاطباء

معاشات اتحاد المهن الطبية

ابو بكر القاضى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: صرف 6 ملايين و144 ألف جنيه دعما لـ681 طبيبا وأسرهم خلال 2022

الأحد، 01 يناير 2023 03:20 م

نقابة الأطباء: صرف أكثر من 491 ألف جنيه دعما خلال شهر ديسمبر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:14 ص

نقابة أطباء الإسكندرية تنظم لقاءً مفتوحا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:44 م

نقابة الأطباء تنعى يحيى الرخاوى.. رحل العالم والأب بجسده ويبقى علمه وإنسانيته

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:00 ص

نقابة الأطباء تطلب الدعاء بالشفاء للدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 08:51 م

نقابة الأطباء تنعى الممرضة إيمان علاء: توفاها الله أثناء تأدية عملها

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:07 ص

مصر للطيران تشارك فى مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية كناقل رسمى

السبت، 10 ديسمبر 2022 11:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة