اليوم السابع
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نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية".. خلال ساعات

الإثنين، 16 يناير 2023 05:00 ص
نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية".. خلال ساعات المستشار محمـد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
 
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

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