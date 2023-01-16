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نائب وزير خارجية الهند لـ"اليوم السابع": مصر تستحق أن تكون ضيف شرف "G20"

الإثنين، 16 يناير 2023 12:53 م
نائب وزير خارجية الهند لـ"اليوم السابع": مصر تستحق أن تكون ضيف شرف "G20" نائب وزير خارجية الهند أوصاف سعيد خلال اللقاء
رسالة نيودلهي: هناء أبو العز

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هناء ابو العز

أكد نائب وزير خارجية الهند ، أوصاف سعيد أن اختيار مصر ضيف شرف لقمة مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها بلاده جاء عن جدارة، لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي هام ، فضلاً عن إداراتها لقناة السويس التي تعد ممر ملاحي رئيسي في حركة التجارة العالمية وهو ما يؤهلها لذلك.

 

وفي تصريحاته رداً علي سؤال لـ"اليوم السابع" أكد "أوصاف" علي تقارب وجهات النظر بين مصر والهند في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية، لافتا إلى وجود  تطور كبير فى العلاقات بين البلدين  خلال الفترة  الماضية، حيث تعد مصر شريك تجارى واستراتيجيى قوى، مؤكدًا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين توسع بنسبة 75% خلال العام الماضى لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن تستمر فى النمو خلال الفترة القادمة لتزيد عن  20 مليار دولار.

 

وأضاف نائب الوزير علي هامش برنامج "التآلف مع الهند"، قبيل احتفالات العيد الوطنى، إن الفترة الماضية شهدت تبادل زيارات على أعلى مستوى بين مصر والهند  مؤكدًا أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية استقبلت مصر، وزير الدفاع الهندى راجناث سينج سبتمبر الماضى، ووزير الشئون الخارجية إس جايشانكار، ووزير البيئة بوبندر ياداف ، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم المهمة.

نائب وزير خارجية الهند مع الزميلة هناء أبو العز
نائب وزير خارجية الهند مع الزميلة هناء أبو العز

 

وأوضح المسئول الهندي علي هامش لقاء نظمته الوزارة لعدد محدود من الصحفيين أن مصر شريك استراتيجيى يعتمد عليه، حيث تسير الهند ومصر قدمًا لتحقيق تطلعات مواطنيها للحصول على  مكانهم الصحيح فى المجتمع الدولى.

 

وتطرق المسئول الهندي في تصريحاته إلى الحرب الأوكرانية وتبعاتها، لافتاً إلى أن الآثار الاقتصادية للحرب فرضت تعاون استثنائي بين الهند ومصر ودول الخليج العربي لاجتياز أزمة نقص امدادات الدواء والغذاء والأسمدة ، حيث تم تصدير القمح الهندي إلى مصر .

 


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