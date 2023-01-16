نائب رئيس الوزراء الروسى: إيرادات صناعة النفط زادت بنسبة 28%

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز زادت بنسبة 28%، أي بواقع 2.5 تريليون روبل في عام 2022.
وقال نوفاك، خلال اجتماع حكومي عن نتائج العام الماضي قي قطاع الطاقة ترأسه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين،: "لقد ارتفعت الصادرات النفطية من روسيا بنسبة 7%، وانخفضت صادرات الفحم بنسبة 7.6%".
وأشار إلى ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 4.3%، ووقود الديزل بنسبة 6%.
وأضاف أن "إيرادات الميزانية الروسية من صناعة النفط والغاز نمت بنسبة 28% أو بواقع 2.5 تريليون روبل"، لافتا إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8%، أي إلى 46 مليار متر مكعب.
وأوضح نوفاك أن شحنات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" وصلت إلى 15.5 مليار متر مكعب.
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