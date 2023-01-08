اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: رفض ألمانيا استيراد الغاز الروسي سبّب "فجوة" في العلاقات بيننا

الأحد، 08 يناير 2023 02:00 ص
موسكو: رفض ألمانيا استيراد الغاز الروسي سبّب "فجوة" في العلاقات بيننا الغاز الروسى
أ ش أ

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قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن رفض ألمانيا لتزويدها بالغاز الروسي عبر خطوط "السيل الشمالي" تسبب في ظهور "فجوة كبيرة" في العلاقات بين روسيا وأوروبا.
 
وأضاف بوشكوف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - أن "ألمانيا قصمت العمود الفقري للعلاقات القائمة، على خلفية رفضها تزويدها بالغاز الروسي عبر السيل الشمالي".
 
وتابع، إن تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي"، قتل حتى الاحتمال النظري لاستئناف الإمدادات الروسية إلى ألمانيا، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز كانت بمثابة الأساس لعلاقة خاصة بين موسكو وبرلين حتى أثناء الحرب الباردة.
 
ولفت إلى أن وقف توريد الغاز الروسي يرجع وضع العلاقات إلى الفترة التي سبقت اتفاقية "أنابيب الغاز الشهيرة المبرمة بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية في عهد بريجنيف و براندت منذ أكثر من 50 عاما".
 
جدير بالذكر أن "السيل الشمالي-2"، يمتد من سواحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق حتى ألمانيا ويتكون من أنبوبين بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب في العام. تم إنجاز بناء الخط في سبتمبر عام 2021، لكن لم يتم تشغيله بقرار من الحكومة الألمانية بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.
 
وتعرّض، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، خطا "السيل الشمالي"، للتفجيرات في آن واحد.
 

روسيا

المانيا

الغاز الروسى

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