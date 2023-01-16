موجز اقتصاد اليوم الإثنين 16-1-2023.. البنك المركزى يعلن تطور سعر الصرف

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 16-1-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها ما أعلنه اليوم البنك المركزي المصري، حول التطورات الإيجابية التي شهدها سوق الصرف في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار جاءت وفقا لما يلي:

البنك المركزي: وفرنا 2 مليار دولار للمستوردين خلال الـ3 أيام الماضية

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شهد سوق الصرف المصري حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023.

وزير السياحة: منح التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 180دولة بدلا من 78 سابقا

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن الوزارة لديها خطط تعمل عليها من خلال 14 مجموعة عمل متنوعة، لتحقيق النمو المنشود في قطاع السياحة، مستعرضا قبل كلمته في فيلم قصير حضارة مصر المتقدمة في شتي المجالات قبل العالم كله سواء في الطب أو التجميل، أو الكتابة والرياضة وغيرها .

البترول: 98% نسبة الإنجاز فى حسم شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة الكامل على الاستجابة والتعامل مع أى شكاوى ترد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل نشاط ، لافتاً إلى أن ما حققته منظومة الشكاوى الحكومية من أداء خلال مسيرتها وتطورها باستمرار يؤكد حرص الدولة والحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة وحل أى مشكلات قد تطرأ.

التخطيط: مخصصات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" أكثر من 2% من الناتج المحلى

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في مؤتمر "الأدلة العالمية من أجل مصر: استخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار"، الذي نظمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاشتراك مع يونيسيف مصر، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.78% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 84.56 دولار لبرنت و79.25 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 84.56 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.25 دولار، حيث تراجعت أسعار البترول اليوم تراجعا طفيفا.

هيئة الاستثمار: ندرس مقترحا بإصدار رخصة فضية.. وخطة لحل مشاكل رجال الأعمال

كشف الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن دراسة مقترح بتنويع الرخص وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بدور توعوي بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات والمعنيين.

6.3 مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء بزيادة 7% خلال 11 شهرا بـ2022

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7% خلال الـ 11 شهر الأولى من 2022، لتسجل 6.3 مليار دولار فى مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021