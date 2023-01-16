اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 06:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل سيدة فى عملية طعن قرب محطة قطارات فى مدينة "فوكوكا" باليابان

الإثنين، 16 يناير 2023 04:44 م
مقتل سيدة فى عملية طعن قرب محطة قطارات فى مدينة "فوكوكا" باليابان الشرطة اليابانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة اليابانية مقتل سيدة طعنا في أحد الشوارع قرب محطة للسكك الحديدية بمدينة "فوكوكا" الكائنة بمحافظة تحمل نفس الاسم وتقع جنوب غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الشرطة تلقت بلاغا مساء اليوم الإثنين بتعرض سيدة في الثلاثينات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة "هاكاتا"، مشيرة إلى أن الشرطة تجري البحث عن منفذ الطعن الذي فر من موقع الحادث.

وأفادت مصادر، يُعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين، وأنها كانت فاقدة للوعي أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها في وقت لاحق.


اليابان

الشرطة اليابانية

مقتل سيدة فى اليابان

مدينة فوكوكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة