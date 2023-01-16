مقتل سيدة فى عملية طعن قرب محطة قطارات فى مدينة "فوكوكا" باليابان

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أعلنت الشرطة اليابانية مقتل سيدة طعنا في أحد الشوارع قرب محطة للسكك الحديدية بمدينة "فوكوكا" الكائنة بمحافظة تحمل نفس الاسم وتقع جنوب غربي البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الشرطة تلقت بلاغا مساء اليوم الإثنين بتعرض سيدة في الثلاثينات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة "هاكاتا"، مشيرة إلى أن الشرطة تجري البحث عن منفذ الطعن الذي فر من موقع الحادث.

وأفادت مصادر، يُعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين، وأنها كانت فاقدة للوعي أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها في وقت لاحق.