اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل أمين معمل على يد فلاح بسبب "قرنين فول" فى بنها

الإثنين، 16 يناير 2023 01:42 م
مقتل أمين معمل على يد فلاح بسبب "قرنين فول" فى بنها جثة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مقتل أمين معمل، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، خلال مشاجرة مع فلاح، بسبب خلافات الجيرة، وحصول نجل المجني عليه على "قرنين فول" من أرض المتهم، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، إدعاء مشاجرة مع أخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.
 
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.
 
تحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
 

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مشاجرة

قرية الرملة

مركز بنها

خلافات الجيرة

قرنين فول

خنجر

سلاح أبيض

طعنات

فلاح

امين معمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة