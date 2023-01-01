أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

أحمد يوسف عليان، 45 سنة، بنها، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وزياد رشاد عبدالحكيم، 10 سنوات، المنصورة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسمر علي لطفي، 32 سنة، المنصورة، نزيف بالبطن، وصهيب ضياء حسن، 20 سنة، كفر الشيخ، سحجات وكدمات بالجسم، ويحي زكريا متولي، 25 سنة، كفر الشيخ، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سعد رزق، 30 سنة، كفر الشيخ، اشتباه كسر بالحوض، وعبده صبحي محمد، 30 سنة، المنصورة، سحجات وكدمات بالجسم ، وأحمد عبدالرحمن أحمد، 30 سنة، المنصورة، سحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فريد حسن، 20 سنة، كفر الشيخ، سحجات وكدمات بالجسم، ومعاذ طارق حسن، 20 سنة، كفر الشيخ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، وإسماعيل عزت حلمي، 20 سنة، كفر الشيخ، سحجات وكدمات بالجسم، ومحمد عبد السلام محمود، 32 سنة، كفر الشيخ، سحجات وكدمات بالجسم، وعلي محمود عطية، 26 سنة، المنصورة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وكان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرص رجال المرور على إعادة الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام منطقة توشيبا العربي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عنه إصابة 14 مصابا.

وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وحرص رجال المرور على إعادة الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.