كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة روسية تعترض طائرة تابعة للقوات الألمانية فوق بحر البلطيق.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لسلاح الجو الروسي رافقت طائرة استطلاع ألمانية من طراز "أوريون" فوق بحر البلطيق، في محاولة للاقتراب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "ولمنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق".

وأشار البيان إلى أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية "أريون" تابعة للبحرية الألمانية ورافقها فوق بحر البلطيق".

وتابع البيان "وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، رجعت المقاتلة الروسية إلى المطار".

من ناحية أخرى، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا.

وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة كوسيلة أسرع وأكثر توجها نحو الهدف، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا مخالفة للقانون الدولي بشكل واضح.

وأضاف الوزير الألماني: "يجب محاسبة كل من بدأ هذه الحرب الدموية، ويجب أن نفكر في طرق جديدة من أجل تحقيق هذا".