اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 11:39 م
أكرم القصاص
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مصرع سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارة وتوك توك ودراجة نارية فى الدقهلية

الإثنين، 16 يناير 2023 11:09 م
مصرع سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارة وتوك توك ودراجة نارية فى الدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقي سائق توك توك مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم مروع على طريق أبو الصير الحصاينة، بين مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بين سيارة ملاكي وتوك توك.
 
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة و توك توك ودراجة نارية.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة خمسة أشخاص من قرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين أثر تصادم سيارة ودراحة نارية وتوك توك، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفي تمي الأمديد.
 
وتوفى سائق التوك توك عند وصولة لمستشفى تمى الأمديد، وتم نقل الاخر للعناية المركزية فى حالة خطرة بالمستشفى، ونقل ثلاثة آخرين المستشفي، وتبين أن اصاباتهم بلاغه جدير وكشفت التحريات الأولية الي اصطدام سائقى الملاكى بالتوكتوك من الأمام وتصادف سير الموتوسيكل بجواره مما اصاب التوكتوك،  وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

الدقهليه

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حوداث الطرق

طريق السنبلاوين تمي الامديد



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