مسلحون يختطفون 50 امرأة بإقليم "سوم" فى بوركينا فاسو خلال 12 و13 يناير

قالت حكومة بوركينا فاسو فى بيان اليوم الإثنين، إن مسلحين خطفوا نحو 50 امرأة فى إقليم سوم بشمال البلاد يومى 12 و13 يناير الجاري.



وخطف مسلحون النساء أثناء قيامهن بقطف ثمار الفاكهة البرية بالقرب من قرية ليكي، على بعد نحو 15 كيلومتراً من بلدة أريبيندا، وفى منطقة أخرى غربى البلدة.



وجاء فى بيان الحكومة: "بدأ البحث بهدف العثور على جميع الضحايا الأبرياء سالمين".



وتحارب بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً مرتبطا بتنظيمي القاعدة وداعش امتد من مالي المجاورة في 2015 على الرغم من الجهود العسكرية الدولية لاحتوائه.



وقُتل الآلاف ونزح أكثر من 2.7 مليون في أنحاء منطقة الساحل، حيث أضر انعدام الأمن بالزراعة وساهم في تزايد مستويات الجوع، وفقاً للأمم المتحدة.