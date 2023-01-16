مستشفى المسلة بأسوان يستقبل وفدا من القيادات التنفيذية والمجتمعية قبل الافتتاح.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استقبل مستشفى المسلة "الحميات سابقا" وفدا من القيادات التنفيذية والمجتمعية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى، والتعرف على الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها للمواطنين خلال أقسام المستشفى المختلفة، والتى تُعد أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، التى ستساهم فى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان فى استقبال الوفد، الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور طه جابر، مدير مستشفى المسلة، وضم الوفد كلا عدد من القيادات الدينية، والقيادات التنفيذية، وأيضا عدد من القيادات المجتمعية.

يُذكر أن محافظة أسوان أحد محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، كما صدر خلال الفترة الأخيرة قرارا من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل تبعية عدد 86 وحدة صحية ومركز طبى، بالإضافة لعدد 4 مستشفيات بمحافظة أسوان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك استعدادا للتشغيل الرسمى للمنظومة.

وفى سياق متصل، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الشطب التابعة لمركز دراو، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ3028 مواطن ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



أسرة المستشفى



الطاقم الطبى مع الوفد الزائر



جانب-من-الزيارة



جانب-من-زيارة-مستشفى-المسلة