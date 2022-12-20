"صحة أسوان" تنظم ندوات تثقيفية حول مخاطر الولادة القيصرية

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، سلسلة ندوات توعوية بخطورة الولادة القيصرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.
وأكد الدكتور محمد علي، مدير الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان في تصريحات له، أنه تم تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية حول أضرار ومخاطر الولادات القيصرية وفوائد الولادات الطبيعية، حفاظاً على صحة الأم والجنين.
وأضاف مدير الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان أنه تم أيضا عمل أكثر من 200 استبيان لمعرفة مدى وعي السيدات بخطورة الولادة القيصرية غير المبررة وأضرار الولادة القيصرية والفرق بينها وبين الولادة الطبيعية.
كما أكد أيضا أنه بالتزامن مع ذلك يتم عمل ندوات متنوعة في الوحدات الصحية والمنشآت العامة، حول عدد من القضايا الصحية، وأبرزها ندوات عن التغذية السليمة، وعن سواء استعمال المواد البلاستيكية، وعن الأنفلونزا الموسمية والحماية منها.
وكان قد فاجأ أشرف عطية، محافظ أسوان، المحليات وشرطة المرافق وشرطة المرور بجولة مسائية في شوارع السودانية، والجديد، وشرق البندر، وكسر الحجر، وأيضا السوق السياحى، حيث استدعى المسئولين عقب رصده لبعض الإشغالات والحواجز، بالإضافة إلى تكدس عربات التوكتوك بشكل عشوائى مما يعوق حركة سير المشاة والسيارات فى هذه الشوارع الداخلية و الحيوية وسط مدينة أسوان.
وأمر أشرف عطية، بالرفع الفورى للإشغالات والحواجز المخالفة مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات على حوالى 250 من الباعة الجائلين، وسائقى التوكتوك المخالفين لحركة السير وحدود خط التنظيم للسوق السياحى والأسواق والشوارع الجانبية والمحاور العرضية.
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