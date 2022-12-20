"صحة أسوان" تنظم ندوات تثقيفية حول مخاطر الولادة القيصرية

أسوان - صلاح المسن

نظمت إدارة الثقافة الصحية ب مديرية الشئون الصحية بأسوان ، سلسلة ندوات توعوية بخطورة الولادة القيصرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأكد الدكتور محمد علي، مدير الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان في تصريحات له، أنه تم تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية حول أضرار ومخاطر الولادات القيصرية وفوائد الولادات الطبيعية، حفاظاً على صحة الأم والجنين.

وأضاف مدير الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بأسوان أنه تم أيضا عمل أكثر من 200 استبيان لمعرفة مدى وعي السيدات بخطورة الولادة القيصرية غير المبررة وأضرار الولادة القيصرية والفرق بينها وبين الولادة الطبيعية.

كما أكد أيضا أنه بالتزامن مع ذلك يتم عمل ندوات متنوعة في الوحدات الصحية والمنشآت العامة، حول عدد من القضايا الصحية، وأبرزها ندوات عن التغذية السليمة، وعن سواء استعمال المواد البلاستيكية، وعن الأنفلونزا الموسمية والحماية منها.